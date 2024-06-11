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Birleşmiş Milletler'den tarihi Gazze kararı

Birleşmiş Milletler'den tarihi Gazze kararı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de hemen ateşkes öngören ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı, Gazze Şeridi’nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas’a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunulan karar tasarısı; 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul edilirken, Rusya çekimser kaldı.

 Çatışmaların kalıcı ve kapsamlı bir şekilde sona erdirilmesi için önerilen üç aşamalı plana göre ilk aşamada kadınlar, yaşlılar ve yaralılar da dahil olmak üzere rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli tutukluların değişimi ile derhal, tam ve tam bir ateşkes sağlanması gerektiği belirtiliyor. Bu aşama ayrıca İsrail güçlerinin Gazze'nin nüfuslu bölgelerinden çekilmesini, Filistinlilerin kuzey de dahil olmak üzere bölgedeki evlerine ve mahallelerine geri dönmesini ve insani yardımın geniş ölçekte güvenli ve etkili bir şekilde dağıtılmasını da içeriyor. İkinci aşamada, hala Gazze'de bulunan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi karşılığında krizin kalıcı olarak sona erdirilmesi öngörülüyor. Üçüncü aşamada ise Gazze için birkaç yıla yayılan bir yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin cesetlerinin teslim edilmesi hedefleniyor. (DHA)

 

 

Etiketler ateşkes gazze Filistin İsrail bmgk birleşmiş milletler birleşmiş milletler güvenlik kurulu
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