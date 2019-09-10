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  3. 10 Eylül 2019 21:45

Birleşmiş Milletler'den Türkiye dahil 50 ülkeye çağrı

Birleşmiş Milletler'de (BM) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrıda bulundu.

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