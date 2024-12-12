Biz yarım asırdır beklerken... 2 ülke daha Schengen'e tam üye oldu

Brüksel’de AB ülkelerinin toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen’e dahil edilmesine karar verildi.

Romanya ve Bulgaristan, zorluklarla mücadele eden ekonomilerini canlandırmaya yardımcı olacak, yaklaşık yirmi yıllık zorlu bir çabanın ardından gelecek yıl Avrupa Birliği'nin pasaport gerektirmeyen alanına tam erişim hakkı kazanacak.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e tam üyelik konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden olan Viyana ise vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.