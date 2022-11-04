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BM Genel Sekreteri Guterres'den Erdoğan'a teşekkür telefonu

BM Genel Sekreteri Guterres'den Erdoğan'a teşekkür telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio ile telefonda görüştü. Guterres, tahıl anlaşmasıyla ilgili çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. 

Suriye'ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocakta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.

Etiketler birleşmiş milletler tahıl koridoru
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