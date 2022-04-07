BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardı

BM Genel Kurulu, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 93 ülke Rusya'nın Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması yolunda oy kullandı. Tasarıya 24 ülke 'Hayır' oyu verirken, 58 ülke ise çekimse kaldı.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, kararın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması yönünde oy kullanan BM ülkelerine müteşekkir olduğunu ifade etti.