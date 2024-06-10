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BM'den Gazze'de ateşkes kararı

BM'den Gazze'de ateşkes kararı
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İsrail'in yaptığı zulüm devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İlk kez Gazze'de ateşkes kararı aldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik katliam boyutuna varan saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Gazze'de ateşkes olmasına yönelik karar verdi. Böylece BMGK ilk kez 'İsrail'e dur' demiş oldu.

Etiketler ateşkes İsrail gazze
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