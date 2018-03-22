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  3. 22 Mart 2018 07:40

BM'den ilginç Afrin açıklaması: Doğrulayamadık

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Afrin'de yağmalama, sivil altyapının zarar görmesi ve keyfi gözaltı iddialarını doğrulayamadıklarını söyledi.

BM'den ilginç Afrin açıklaması: Doğrulayamadık
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'de “yağmalama", “sivil altyapının zarar görmesi" ve "keyfi gözaltı” gibi iddialara ilişkin bilgileri Afrin'den ayrılanlardan aldıklarını ancak bölgede olmadıkları için doğrulayamadıklarını söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde, rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta'da sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu belirtti.

Doğu Guta'daki insani drama dikkati çeken Stephane Dujarric, “Ekmek bulunamıyor, içme suyu yok ve insani erişim oldukça sınırlı.” dedi.

Dujarric, 11 Mart'tan beri Doğu Guta'dan 50 bin kişinin ayrıldığını belirterek, Şam'ın kırsalındaki barınakların çoğunun, gelen çok sayıda insanı barındıracak kapasiteye veya altyapıya sahip olmadığını ifade etti.

İdlib'de artan çatışmaların ve şiddetten de derin endişe duyulduğunu kaydeden Stephane Dujarric, sivillerin korunması çağrısını yineledi.

"DOĞRULAYAMADIK"

Dujarric, Afrin'de “yağmalama", “sivil altyapının zarar görmesi" ve "keyfi gözaltı” gibi iddialara ilişkin bilgileri Afrin'den ayrılanlardan aldıklarını ancak bölgede olmadıkları için doğrulayamadıklarını söyledi.

BMGK'nin ateşkes kararının hala uygulanmadığını ve sivillerin en ağır bedeli ödemeye devam ettiğini söyleyen sözcü Dujarric, “Genel Sekreter, ateşkes kararının Suriye genelinde uygulandığını görmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

AA

birleşmiş milletler , afrin
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