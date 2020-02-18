BM'den korkutan korona virüsü açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 1873 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasında endişe ettiğini belirterek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım" dedi.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 26 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 1873 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük bir paniğe neden olurken, Birleşmiş Milletler'den (BM) yeni bir açıklama daha geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasında endişe ettiğini belirterek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım" dedi.

"RİSK ÇOK BÜYÜK"

Pakistan- Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyaret eden Guterres, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

ESED REJİMİNE ATEŞKES ÇAĞRISI

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiği İdlib'de yaşanan insani krize de değinen Guterres, Esed rejimine ateşkes çağrısında bulunarak, Türkiye, İran ve Rusya'nın siyasi çözüm bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Guterres, Libya'daki iç savaşa ilişkin de BM'nin silah ambargosunun ihlal edildiğini belirterek, "Libya'da kaç farklı ülke silah ambargosunu ihlal ediyor ve bölgeye hem personel hem ekipman yolluyor?" diye sordu.

"RİSKLİ BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

Guterres, aralarındaki ilişkiler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını kısıtladığı gerekçesiyle Çin, ABD ve Rusya'yı suçlayarak, "Kaosun dünyamızı çok dengesiz bir hale dönüştürdüğü riskli bir dönemde yaşıyoruz." dedi.

ABD ile Afgan Talibanı arasında yürütülen müzakerelerin bölgede uzun süredir devam eden istikrarsızlığı sona erdirmek için önemli bir şans olduğunu da kaydeden Guterres, "Bu barış şansını kaçırmamamız gerekiyor. Milyonlarca Afgan yıllardır sığınmacı hayatı yaşıyor. Barışın sağlanması ve Afganistan'ın uluslararası topluma entegre edilmesi herkesin yararına." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1873'e yükseldiğini duyurmuş, toplam enfekte kişi sayısını ise 73 bin 335 olarak açıklamıştı. Tedavi edilen kişi sayısı da 12 bin 803 olarak açıklanmıştı.

Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.