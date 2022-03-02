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BM'den Rusya'ya kınama oylaması: Rekor oyla kabul edildi

BM'den Rusya'ya kınama oylaması: Rekor oyla kabul edildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7'nci gününü dolduruyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın saldırılarını kınayan karar tasarısı kabul edildi.

Oylamada, ülkelerin 141'i "evet" oyu verirken 5'i "hayır" oyu verdi; 35 üye ülke ise çekimser kaldı.

Hayır oyu veren ülkeler, "Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Suriye" olarak kayıtlara geçti.

Etiketler oy bm kınama
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