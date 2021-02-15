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  3. 15 Şubat 2021 19:38

BM'den Somali için insani yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl 5,9 milyon Somaliliye yardım ulaştırılabilmesi için 1 milyar dolar gerektiğini bildirdi.

BM'den Somali için insani yardım çağrısı
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2,6 milyon Somalilinin doğal felaketler ve çatışmalardan ötürü yerinden edilmiş halde bulunduğu ifade edilen açıklamada, toplam 5,9 milyon kişinin bu yıl insani yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı. 

Açıklamada, Somaliland, Puntland, Galmudug ve Jubaland eyaletlerinde ciddi ölçüde su kıtlığının yaşandığına işaret edilerek, insani müdahale için bu yıl uluslararası ortaklardan yaklaşık 1 milyar dolar talep edileceği kaydedildi. 

BM ve ortakları, geçen yıl ülkede 820 milyon dolarlık insani yardım çalışması yaptı.

BM , somali
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