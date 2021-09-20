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BM'fden Türkiye'ye mülteci teşekkürü

BM'fden Türkiye'ye mülteci teşekkürü

Yeni Türkevi Binası'nın açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Guterres, New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışında, Türkiye ve BM arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu söyledi.

Guterres, "Türkiye'nin ve Türk toplumunun mültecilere yönelik muazzam cömertliğine bizzat aşinayım. Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Savaşlar, şiddet, baskı ve insan hakları ihlallerinden kaçanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirten BM Genel Sekreteri, "Türkiye'nin uluslararası toplumun desteğiyle elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir dayanışma" diye konuştu.

Türkiye'nin, çatışmalara son vermek için en önemli araçlardan biri olan Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık da dahil olmak üzere sürekli desteğini de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, Türkiye ile yakın iş birliğinin süreceğini sözlerine ekledi.

Etiketler bm bm genel sekreteri
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