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BM'ye şikayet edilen Elon Musk'ın yanıtı sert oldu

BM'ye şikayet edilen Elon Musk'ın yanıtı sert oldu

Starlink uyduları Çin tarafından “çöp yığını” olarak değerlendirilen ve BM’ye şikayet edilen Elon Musk’tan Çin’e yanıt geldi. Musk, “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik.” dedi.

Financial Times’a konuşan Musk, Starlink projesine ilişkin eleştiriler konusunda, uzayda milyarca uydu için yer olduğunu belirtti.

Uzayın muazzam büyüklükte ve uyduların çok küçük olduğunu ifade eden Musk, “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik.” dedi.

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti.

UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, temmuz ve ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için "çarpışma kontrol önlemleri" uygulamak durumunda kaldığını açıklamıştı.

Çin ayrıca uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD’ye çağrıda bulunmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Elon Musk'ı BM'ye şikayet ettilerElon Musk'ı BM'ye şikayet ettilerDünya

 

Etiketler elon musk çin birleşmiş milletler uzay uydu
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