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Boğa güreşinde tribün çöktü

Kolombiya’da düzenlenen boğa güreşi etkinliği sırasında tribün çöktü. Tribünün çökmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’da boğa güreşi sırasında tribün çöktü. Etkinliği görüntülemek için havada olan bir drone çökme anını kaydetti. 3 katlı tribünün ahşap olduğu açıklandı. El Espinal Stadyumu’ndaki çökme sırasında o tribünde tam olarak kaç kişi olduğu bilinmiyor. Ülkenin yeni seçilen lideri Gustavo Petro, yerel yetkililere bu tür etkinlikleri sonlandırma çağrısı yaptı.

Petro, “Yerel yetkililerden, insanların ve hayvanların öldüğü etkinlikleri bitirmelerini istiyorum” dedi. Bölge valisi Jose Ricardo Orozco olayda dört kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Olayda en az 30 kişi de yaralandı.

 Ölü sayısının artmasından endişe edildiği, kritik durumda yaralılar olduğu belirtiliyor. Yaşanan kaos sırasında bir boğa da stadyumdan kaçtı ve şehirde panik yarattı. Yerel yetkililer, bölgedeki sağlık kurumlarının olayın büyüklüğü ile baş etmekte zorlandığını aktarıyor.

Corraleja adı verilen bu boğa güreşi etkinliği İspanya’daki örneklerinden farklı. Burada yerel halk da sahaya inebiliyor ve boğalar öldürülmüyor.

 

Etiketler boğa güreşi tribün tribün çöktü
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