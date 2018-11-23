Bolivya'da uçak gövdesinin üzerine iniş yaptı

Peru Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, inişe geçtiği esnada iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle 122 yolcusuyla birlikte gövdesinin üzerine iniş yaptı.

Bolivya’daki El Alto Havalimanı’na iniş yapan Peru Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçak inişe geçtiği esnada ana iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle gövdesinin üzerine iniş yaptı.

Uçak, 122 yolcusu ve 5 mürettebatıyla piste başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Uçakta orta çaplı hasar meydana gelirken, yolcuların burnu dahi kanamadı. Pist, 10 saat kapalı kaldıktan sonra açıldı. Uçak pistten vinç yardımıyla kaldırılabildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.