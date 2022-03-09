Bomba iddia: İdlib'deki 450 cihatçı Türkiye üzerinden Ukrayna'ya gitti

Lübnan merkezli Al Mayadeen'in Sputnik'ten aktardığı habere göre, İdlib'de bulunan farklı gruplara mensup 450 cihatçı Rusya'ya karşı savaşmak için Türkiye üzerinden Ukrayna'ya gitti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı devam ederken, dünyanın dört bir yanından gönüllüler de Ukrayna ordusu ile birlikte savaşmak için bölgeye gidiyor.

Lübnan merkezli Al Mayadeen'in Sputnik'ten aktardığı habere göre, Ukrayna'ya giden gönüllüler içerisinde İdlib'deki 450 cihatçı da yer alıyor.

İdlib'de faaliyet gösteren terör örgütü Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ), Türkistan İslam Partisi, Ensar El Tevhid, Hurras el-Din gibi gruplardan yaklaşık 450 Arap ve yabancı savaşçının Türkiye üzerinden Ukrayna'ya gittikleri belirtildi.

Habere göre, Ukrayna'ya gönderilen cihatçıların önemli bir kısmının Suriye Savaşı'nda savaştıktan sonra, İdlib'de sorun yaşayan isimler olduğu ve Ukrayna'ya giderek kendilerini kanıtlamaları ve yeni bir başlangıç yapmalarının istendiği ifade edildi.

Terör örgütü HTŞ'nin ayrıca Ukrayna'ya giden cihatçılara, ailelerinin de daha sonra onlara katılacağı yönünde garanti verdiği öne sürüldü.

Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya giden cihatçılardan 300'ünün Suriye vatandaşı olduğu, diğer 150 kişinin ise Belçika, Fransa, Çin, Fas, Tunus, Çeçenistan ve İngiltere gibi ülkelerin vatandaşları olduğu belirtildi.

Suriye'den savaşa giden kişilere 1200 ile 1500 dolar arasında ödeme yapılacağı belirtilirken, yabancı savaşçılar için herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce 16 bin yabancı savaşçının ülkeye geldiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede Ukrayna'da giderek artan yabancı savaşçıların sayısı ile ilgili uyarılarda bulunmuş, Arnavutluk, Hırvatistan ve Kosova gibi ülkelerde askeri tecrübesi bulunan birçok kişinin Ukrayna'ya geldiğini söylemişti.

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