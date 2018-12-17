Böyle anne olmaz olsun !

Bir Youtube fenomeni, yeni doğmuş 2 bebeğini çöpe atmaktan dolayı hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ünlü YouTuber Alyssa Dayvault'un iki bebeğini çöpe atmadan önce iki hamileliğini de sakladığı ve doğurduğu bebekleri çöpe attığı iddia edildi.



YouTube'da paylaştığı makyaj videolarıyla ünlü olan Alyssa Dayvault (30) plasenta ile göbek kordonunu bulmak için kanamayı durdurmaya çalışan doktorları şaşkına çevirdi, bebek kordona takılı değildi.

Bundan sonrasında yetkililer olaya dahil oldu ve Dayvault, ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bulunan North Myrtle Beach'teki ebinde doğum yaptığını itiraf etti.



Polis dosyasında bebeğin canlı doğduğu, doğduktan kısa bir süre sonra birden fazla kez nefes nefese kaldığı belirtildi.

Fakat Dayvault'un tıbbi yardım bulamadığı ya da yeni doğmuş bebeğini hayatta tutmayı denediği iddia edildi.



Dayvault, daha sonra çocuğunu bir çöp konteynırına attığını söyledi



Cani fenomenin 1 yıl önce de bir bebeğini öldürdüğü ortaya çıktı.



30 yaşındaki popüler ismin hali hazırda 2 çocuğu olduğu ve Instagram hesabında sık sık fotoğraflarını paylaştığı görüldü.



Dayvault kefaletle serbest bırakılma reddini yedikten sonra J.Reuben Long Gözaltı Merkezinde tutuluyor.