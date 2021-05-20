  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Böyle dolandırıcılık görülmedi: Sahte göğüs takarak şantaj yaptılar

Böyle dolandırıcılık görülmedi: Sahte göğüs takarak şantaj yaptılar

Böyle dolandırıcılık görülmedi: Sahte göğüs takarak şantaj yaptılar

Çin'de gerçekleşen skandal olayda, bir grup Çinli erkek, sahte göğüs takarak ağlarına düşürdükleri erkeklere çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptı.

Skandal dolandırıcılık yönteminin adresi Çin. Ülkede oldukça yaygın olan dolandırıcılık yönteminde bir grup erkek, yüz maskesi ve sahte göğüs yöntemiyle birçok erkeğin çıplak görüntülerini çekerek şantaj yapma yoluna gidiyor.

Bu şekilde dolandırılan erkeklerin çıplak görüntülerini sosyal medyaya yayacaklarını söyleyen dolandırıcılar, polisin takibi sonunda yakalandı ancak polis merkezi bu durumun oldukça yaygın olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Çıplak bir şekilde yapılan sohbet esnasında, sütyen ve iç çamaşırı giyen genç bir kadını gösteriliyor. Ancak bunun gerçek bir kadınla hiçbir ilgisi yok. Dolandırıcılar görüntülerde silikondan yapılmış bir kadın maskesi ve göğüs kullanıyor.

ÇIPLAK SOHBET DOLANDIRICILIĞI PANDEMİDE ARTTI
Yetkililer, 2020'nin ilk altı ayında, sözde “çıplak sohbetler” ile ilgili 9.000'den fazla şantajla ilgili şikayet aldıklarını bildirdi. Bir polis raporu, pandemi döneminde en az 10 ayrı şantaj çetesinin tespit edildiğini ve 86 suçlunun tutuklandığını söyledi. Söz konusu sahtekarlık videosu Çin sosyal medya ağı Weibo'da paylaşıldı.
Polis, dolandırıcıların, insanları kimlik hırsızlığı ve gaspta kullanılabilecek kişisel bilgileri ifşa etmeye ikna etmek için kılıktan kılığa girdikleri konusunda uyarıyor.

Etiketler sahte göğüs şantaj çıplak erkek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar geliyor
Uzman isim açıkladı: Maske zorunluluğu kalkabilir
İstanbul'un göbeğinde çıplak turist şoku
19 Mayıs kutlamalarında skandal sansür
İmzalar atıldı: 90 milyon doz aşı geliyor
'Yüzde 90 yaşamaz' denilen 2 yaşındaki bebek doktorları bile şoke etti
1 euroya aldıkları harabeyi saraya çevirdiler
Sedat Peker'den yeni video: Erdoğan sonrasına kimin planı varsa bizi mahvedecekler dedim
14 yıllık karısı başka bir kadınla kaçtı
ABD Başkonsolosluğu yakınlarında DEAŞ operasyonu