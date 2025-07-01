  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Böyle vasiyet görülmedi! Helikopterden para saçtılar

Böyle vasiyet görülmedi! Helikopterden para saçtılar

Güncelleme:

ABD'de hayatını kaybeden Alzehimer hastası bir adamın vasiyeti üzerine helikopterden 5 bin dolar ve gül yaprakları saçıldı.

ABD'nin Detroit kentinde 15 Haziran'da 58 yaşında Alzheimer'dan ölen ve çevresine yaptığı yardımlarla bilinen oto yıkama sahibi Darrell Thomas'ın son isteği yerine getirildi. Thomas'ın vasiyeti üzerine oto yıkama dükkanının bulunduğu Gratiot Bulvarı'na helikopterle havadan 5 bin dolar para ve gül yaprakları saçıldı. Sıra dışı anlarda insanların araçlarından inmesiyle trafik dakikalarca durdu. Bazıları koşarak banknotları topladı. Thomas'ın yeğeni Crystal Perry yaptığı açıklamada, "Bu, onun topluma olan sevgisinin son ifadesiydi, çünkü o bir yardımseverdi" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler abd detroit alzheimer vasiyet helikopter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayıları patladı; Bakanlık harekete geçti: Türkiye'deki tüm pazarlar kapatıldı! Vaka sayıları patladı; Bakanlık harekete geçti: Türkiye'deki tüm pazarlar kapatıldı! Uzman isim en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı zammını açıkladı Uzman isim en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı zammını açıkladı Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Özgür Özel'den Erdoğan'a olay sözler: Bana rüşvet teklif ediyor! Özgür Özel'den Erdoğan'a olay sözler: Bana rüşvet teklif ediyor! Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar İTO, TÜİK enflasyonu için gösterge sayılan Haziran enflasyonunu açıkladı İTO, TÜİK enflasyonu için gösterge sayılan Haziran enflasyonunu açıkladı Dün Haber3.com yazdı, bugün yandaş medya karıştı: ''Bu manşet kime ?'' Dün Haber3.com yazdı, bugün yandaş medya karıştı: ''Bu manşet kime ?'' 5 farklı akıllı kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı 5 farklı akıllı kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu Defne Samyeli'den 53'üncü yaş pozu! Bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı Defne Samyeli'den 53'üncü yaş pozu! Bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı
Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! Türkiye'nin ünlü iş insanı hayatını kaybetti Türkiye'nin ünlü iş insanı hayatını kaybetti Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, vücudundan Türkiye'nin sessiz katili çıktı! Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, vücudundan Türkiye'nin sessiz katili çıktı! Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Delilerin Delisi Muhammed Yakut Almanya’da öldü'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Delilerin Delisi Muhammed Yakut Almanya’da öldü'' İki aylık evli çiftin aldatma tartışması korkunç bitti! İki aylık evli çiftin aldatma tartışması korkunç bitti! 25 yaşındaki 1 çocuk annesinin cansız bedeni anneler gününde bulunmuştu... Katil suçunu itiraf etti! 25 yaşındaki 1 çocuk annesinin cansız bedeni anneler gününde bulunmuştu... Katil suçunu itiraf etti! Murat Övüç'ten Nihal Candan hakkında skandal iddia! Murat Övüç'ten Nihal Candan hakkında skandal iddia! Hande Erçel Aşkı Hatırla'daki Barış Arduç'la olan aşk sahneleri için sessizliğini bozdu Hande Erçel Aşkı Hatırla'daki Barış Arduç'la olan aşk sahneleri için sessizliğini bozdu