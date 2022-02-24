Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrasında brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk kez 100 doları gördü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Askeri operasyonun başlaması, bölgede enerji arzının kesintiye uğrayacağına dair endişeleri artırdı.
Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon kararı almasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı. Artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü.
Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artarak 95,5 dolara yükseldi.
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