Brezilya Devlet Başkanı koronavirüsüne yakalandı !

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsüyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüsü salgının nedeniyle 85 kişinin karantina altına alındığı Brezilya’da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da virüs testleri pozitif çıktı.

Bolsonaro’da virüs tespit edilmesinin ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump’a çevrildi. Görüşmenin ardından Başkan Trump, Bolsonaro ile el sıkışmasına rağmen Corona virüs testine gerek olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’in Corona virüs (Covid-19) taşıdığı tespit edilmiş, görüşmede yer alan Senatör Lindsey Graham ise kendini karantina altına aldığını açıklamıştı.

Görüşmede yer alan Senatör Lindsey Graham ise kendini karantina altına aldığını açıklamıştı.