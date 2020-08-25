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  3. 25 Ağustos 2020 07:17

Brezilya lideri muhabire ateş püskürdü: Yüzüne yumruk atmak istiyorum

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eşinin hesabına para gönderildiği iddiasını soran muhabire ''Yüzüne yumruk atmak istiyorum'' diye tepki gösterdi.

Brezilya lideri muhabire ateş püskürdü: Yüzüne yumruk atmak istiyorum
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Fox News'in haberine göre, Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında eşi Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına gönderilen para hakkında soru soran muhabire, ‘’Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?’’ diyerek cevap verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Jair Bolsonaro'nun oğlunun eski yardımcısı Fabricio Queiroz'nun 2011 ve 2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına yaklaşık 9 bin 800 dolar gönderdiği iddia ediliyor.

Queiroz'un Rio de Janeiro'nun yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

AA

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brezilya , muhabire , bolsonaro
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