Brezilya lideri yine yaptı yapacağını

Koronavirüs salgınını umursamayan Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Anneler Günü'nde yüzlerce motosikletlinin katıldığı etkinliğe öncülük etti.

ABD'den sonra en çok etkilenen ülke konumundaki Brezilya'da pandeminin başından beri Kovid-19'u küçümseyici açıklamalarda bulunan ve hastalığı 'küçük bir grip' olarak niteleyen Bolsonaro hakkında Kovid-19 salgınında ihmali olup olmadığını araştıracak komisyon kurulacağı, Bolsonaro'nun salgınla mücadele politikalarına yönelik soruşturma gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Pandeminin başından beri umarsız tavırlar takınan Bolsonaro, ülkede salgına ilişkin tedbirleri de yürürlüğe koymuyor. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının her gün artmasına rağmen "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz" tezini savunmaya devam ediyor.

Ancak görünen o ki, Brezilya Devlet Başkanı bunca ölüm karşısında salgını hafife almaya devam ediyor. Bolsonaro, salgına yönelik sert eleştirilerin ortasında dün Anneler Günü'nde düzenlenen motosikletlilerin etkinliğine öncülük etti. Başkanlık sarayından şehir merkezine kadar motosikletleriyle gezintiye çıkan yüzlerce kişiyle 1 saatlik gezintiye çıkan Bolsonaro rahat tavırlarıyla dikkat çekerne, "Geçen yıl kimsenin beklemediği çok ciddi bir sorun yaşadık ama yavaç yavaş kazanıyoruz" dedi ve kendisini destekleyenlerle fotoğraf çektirip, maske kuralına uymayan herkesle tokalaşırken görüntülendi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1024 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 422 bin 340’a, 38 bin 911 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 184 bin 790’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 3 bin 67 vaka ve 100 bin 799 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 714 bin 135 olarak açıklandı.