Brezilya, Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in aşısından vazgeçti!

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin'in Sinovac aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Korona virüs vakalarının arttığı Brezilya, Sinovac ile aşı konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Ancak Güney Amerika ülkesi yeni bir açıklama yaparak 'yan etkileri' nedeniyle aşıyı almaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre; kararın Brezilya Sağlık İdaresi tarafından 9 Kasım günü aşı olan bir deneğin intiharı sonrası alındığı bildirildi.

RÜŞVET SKANDALI SES GETİRMİŞTİ

Sinovac, geçtiğimiz gün daha önceki aşılar için rüşvet verdiğini kabul etmiş ve bu olay büyük yankı uyandırmıştı.