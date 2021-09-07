Brezilya'da gergin gün: Bolsonaro'nun destekçileri sokakları karıştırdı

Breziya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro göreve geldiğinden bu yana eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde takındığı tavır nedeniyle istifası istenen Bolsonaro'nun, sokağa davet ettiği destekçileri polis barikatlarını aşıp bir AVM'ye zorla girdi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, başkent Brasilia'da 7 Eylül Ulusal Bağımsızlık Günü'nde düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle polisin barikatlarla kapattığı ve bakanlıkların bulunduğu bölgedeki alışveriş merkezine (AVM) zorla girdi.

Brasilia polisi, 7 Eylül Ulusal Bağımsızlık Günü'nde yapılması beklenen Bolsonaro yanlısı gösterilere karşı bakanlıkların bulunduğu kentin ana merkezi Esplanade'ye ulaşımı engelleyen barikatlar kurdu.

Sosyal medyada dün paylaşılan görüntülerde, Bolsonaro destekçisi, sarı ve yeşil giyinen yüzlerce göstericinin Brasilia'da sloganlar atarak yürüdüğü görüldü.

Görüntülerde, sürücülerin de kornaya basarak protestoculara eşlik etmesi dikkati çekti.

Göstericiler daha sonra, polis barikatlarını aşarak Esplanade'deki bir AVM'ye girdi.

Polisler ise bölgedeki Kongre ve Yüksek Mahkeme binaları önünde kurdukları barikatların önünde bekledi.

Federal Bölge Güvenlik Sekreterliğinden yapılan açıklamada, durumu kontrol altına almak için polislerin bölgeye konuşlandırıldığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, Bağımsızlık Günü'nde ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'da konuşma yapması bekleniyor.

Bolsonaro destekçilerinin kamyon ve tırlardan oluşan konvoylarının Brasilia ve Sao Paulo'ya doğru gittiği görüldü.

DARBE HAZIRLIĞI MI YAPIYOR?

Öte yandan The Guardian gazetesinde yer alan habere göre 7 Eylül'deki gösterilere destekçilerini çağıran Bolsonaro'nun bu çağrısından sonra bir kısım siyasetçi, eski devlet başkanları, başbakanlar ve yazarlar Brezilyalı liderin bir askeri darbe hazırlığı içinde olabileceğini söyleyerek bir uyarı mektubu kaleme aldılar.

Mektupta Bolsonaro'nun demokrasiye karşı bir tehdit oluşturduğu ve Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne yaptığı kanlı baskına benzer bir saldırı hazırlığı içinde olabileceği konusunda ciddi uyarılar yer aldı.

Mektubu yazanlar arasında eski İspanya Başbakanı José Luis Rodriguez Zapatero, eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, eski Britanya İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Nobel Ödüllü Arjantinli insan hakları aktivisti Adolfo Pérez Esquivel bulunuyor.

TARTIŞMALI SOSYAL MEDYA KARARNAMESİNİ İMZALADI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya şirketlerinin hesapları ve içerikleri kaldırma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan kararnameyi imzaladı.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro, profillerin "keyfi olarak" kaldırılması ile mücadele etmek için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bolsonaro ayrıca yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü korumaya yardımcı olacağını ifade etti.

Yeni kararnamenin, sosyal medya şirketlerinin içeriği denetleme yetkilerine netlik getirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Kararname, teknoloji devlerinin bir hesabı veya içeriği kaldırmadan önce "haklı sebep ve motivasyon" sunmasını öngörüyor.

Söz konusu kararname, 7 Eylül Bağımsızlık Günü'nde Brezilya genelinde yapılması beklenen Bolsonaro yanlısı kitlesel gösterilerin arifesinde geldi.

Göstericilerin, geçen ay Bolsonaro'nun adını yanlış bilgi ürettiği iddiasıyla soruşturulan kişiler listesine alan Kongre ve Yüksek Mahkemeyi protesto etmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca Twitter ve Facebook, Bolsonaro ve destekçileri tarafından paylaşılan ve yanıltıcı olduğu düşünülen pek çok gönderiyi kaldırdı.

Temmuz ayında YouTube, Kovid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı için Bolsonaro'ya ait bir kanaldan yaklaşık 15 videoyu kaldırmıştı.

Geçen yıl da Facebook, Yüksek Mahkemenin yargıçlara karşı yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanan Bolsonaro'nun çok sayıda taraftarının hesaplarını engelleme kararına uydu.



Bolsonaro o zamandan beri destekçilerini Telegram ve Parler gibi alternatif platformlara yönlendiriyor.