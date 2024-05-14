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Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 148'e yükseldi

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 148'e yükseldi
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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 148'e çıktığı, kaybolanların sayısının ise 127 olduğu bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde iki haftadır etkili olan yağışların neden olduğu sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 148, kayıpların sayısının 127 olarak güncellendiği belirtildi.

Yaralı sayısının 807'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 115 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan yerel basında çıkan habere göre, ABD ve Japonya'dan felaket bölgesine uluslararası insani yardım gönderilecek.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

Etiketler brezilya sel felaket
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