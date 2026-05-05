  3. Brezilya'da uçak dehşeti: Küçük uçak apartmana çarptı, ölü ve yaralılar var!

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde kalkıştan dakikalar sonra kontrolden çıkan küçük uçak, üç katlı bir apartmana çarptı. Belo Horizonte kentinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı yükselirken, uçaktaki yolcuların son durumu açıklandı.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinde, sivil havacılık tarihine geçecek trajik bir kaza meydana geldi.

Sao Paulo’ya gitmek üzere havalanan küçük bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim yerlerinin üzerine düşerek bir apartmana çarptı.

Pilotlar Olay Yerinde Can Verdi

Pampulha Havalimanı’ndan havalanan uçağın, henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek üç katlı bir binaya çarpması sonucu pilot ve yardımcı pilot olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan üç yolcudan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazadaki toplam can kaybı 3’e yükseldi.

Bina Sakinleri Mucize Eseri Kurtuldu

İtfaiye ekiplerinin verdiği bilgiye göre, uçak şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim bölgesine düştü. Üç katlı apartmana çarpan uçağın gövdesi büyük hasar alırken, bina içinde yaşayanlardan yaralanan kimsenin olmaması "mucize" olarak nitelendirildi. Yetkililer, binada yapısal bir çökme tehlikesi bulunmadığını ancak incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Tedaviler Devam Ediyor Minas

Gerais eyalet hükümeti, hastaneye kaldırılan diğer iki yolcunun sağlık durumlarının stabil olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, uçağın düşüş nedeni kara kutu ve teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

 

İHA

