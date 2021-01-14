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  3. 14 Ocak 2021 10:08

Brüksel savaş alanına döndü! Kral'ın aracını taşladılar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Afrikalı bir gencin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra karakolda hayatını kaybetmesi infial yarattı. Protestocular, bir polis merkezini girişini ve bir aracı ateşe verdi. Protestoların devam ettiği bölgeden geçen Belçika Kralı Philippe'nin aracına da taşlı saldırı düzenlendi.

Brüksel savaş alanına döndü! Kral'ın aracını taşladılar
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Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu civarında bulunan karakol yakınında toplanan yüzlerce kişi, "İbrahima Barrie" adlı 23 yaşındaki gencin cumartesi gecesi gözaltındayken ölmesi üzerine polisi protesto etti.

"Siyahilerin hayatı önemlidir", "İbrahima için adalet" ve "Katil polis" gibi sloganlar atan göstericilerin bir bölümünün polise taş atarak taşkınlık yapması üzerine olaylar büyüdü.

Polisin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği göstericilerden bir grup ara sokaklara dağıldı. Göstericilerden bazıları, yakınlardaki bir başka polis merkezinin girişini, civardaki bir aracı ve bazı çöp kutularını ateşe verdi.

Birçok polis aracının camları kırılırken, bazı göstericiler bölgedeki para çekme makineleri ve mağazalara da zarar verdi.

KRAL'IN ARACINA TAŞ ATILDI

Bu sırada tesadüfen protestoların devam ettiği bölgeden geçen Belçika Kralı Philippe'in aracına da taş atıldı. Kral Philippe'i taşıyan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kral Philippe'in o sırada araçta olup olmadığı bilinmiyor.

Polisin müdahalesiyle bazı kişiler yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

 Polis, Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu yakınında cumartesi gecesi İbrahima Barrie'yi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle gözaltına almak istemişti.

Barrie'nin ise cep telefonuyla polislerin videosunu çektiği, daha sonra koşarak kaçtığı belirtilmişti.

Kısa süre sonra yakalanıp karakola götürülen Barrie'nin bir saat sonra bilincini kaybettiği ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Gencin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

AA

protesto , belçika , brüksel
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