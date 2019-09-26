Bu bir ilk! Cinsiyet ayrımı gözetmeyen oyuncak bebekler üretildi

Euronews’in haberine göre, kimi kadınsı kimi erkeksi değiştirilebilir aksesuarlara sahip Creatable World oyuncak bebek serisi, oyuncaklarının nasıl gözükeceğine dair kendi kararlarını vermek isteyen çocuklar ve oyuncakları toplumsal cinsiyet kalıplarının dışında tutma taraftarı aileler için tasarlandı.

Yeni oyuncak bebek serisinde ayrıca oyuncakların vücut hatları daha belirsiz ve saç stili, cilt tonu gibi özellikler için daha fazla seçenek sunuluyor.Nötr cinsiyet barındırması amaçlanan bebeklerin tasarımı için pediatristlere danışıldı.

Mattel’in ürününün gelişim sürecinde başvurduğu çocuk doktorlarından biri de Cara Natterson. Natterson, “Oyuncak bebeklerin vücut şekline bakmam, pediatrist gibi çalışan kafamı bu işe yormam istendi” şeklinde konuşuyor.Let Toys Be Toys kampanyası yöneticisi Megan Perryman, oyuncak bebek pazarında kapsayıcılık sunan her tavrın alkışlanması gerektiğini söylüyor.



