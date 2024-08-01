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Bu dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez: Eşini ağaca bağlayıp ölüme terk etti

Bu dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez: Eşini ağaca bağlayıp ölüme terk etti
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Hindistan'da ormanlık alandan gelen ağlama sesi eşi olacak cani tarafından bir ağaca zincirle bağlanarak ölüme terk edilmiş kadını hayata döndürdü....

Hindistan’ın Mumbai şehrinde, Sonurli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda zincirle ağaca bağlanmış Amerikalı bir kadın bulundu.

Lalita Kayi Kumar isimli kadın, ağlama sesini bir çobanın işitip müdahale etmesiyle kurtuldu.

Lokmat Kumar’ın sağ bacağında demir zincirden kaynaklanan şişlik olduğunu, ciddi derecede susuz kaldığını, konuşamadığını ve muhtemelen günlerdir bir şey yemediğini bildirdi.

Durumu kritik olan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kumar’ın, ormanda ne kadar süredir bağlı olduğu bilinmiyor.

Kadının polise kendisini ağaca bağlayarak ölüme terk eden kişinin, eski kocası olduğunu söylediğini bildirildi.

Polis de adam hakkında cinayet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bir polis yetkilisi “Tedavisi devam ediyor, hayati tehlikesi yok. Psikiyatrik problemleri de var. Üzerinde bu türde ilaçlar bulduk” dedi.

ABD doğumlu Kumar’ın daha önce Hindistanlı biriyle evlendiği ve bir süredir Goa eyaletinde yaşadığı kaydedildi.

Etiketler hindistan kadın ormanlık alan ağlama sesi ağaca bağlı halde bulundu
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