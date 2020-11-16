Bu metro açılışı ortalığı karıştırdı

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Ülkenin Kralı Maha Vajiralongkorn, Kraliçe Suthida ile birlikte uzun süredir devam eden protestoların gölgesinde başkent Bangkok'ta yeni metro istasyonunun açılışına katıldı.
KRAL VE KRALİÇE MİNDERLİ KOLTUKTA OTURDU
Metro içinden objetikflere yansıyan karelerde, Kral ve Kraliçe'nin minderlerin konulduğu koltuklarda seyahat ettiği görüldü.
METRODA KIRMIZI HALI
Metroya kırmızı halı serildiği görülen açılışta, rütbeli askerlerin yerde oturması dikkat çekti.
Kral taraftarları, monarşiye desteklerini yinelemek için toplanırken, demokrasi yanlıları da protestolarını sürdürüyor.
BANGKOK'TA PROTESTO
Demokrasi yanlısı protestocular, Bangkok'ta yürüyüş yaparak ülkenin iktidar yapısını reddettiklerini söyledi.
Protestocular, Açlık Oyunları filminden esinlenerek üç parmak selamıyla ellerini kaldırdı.
Gösteride, "Parlak geleceğimizi çalıyorsunuz", "Demokrasi kazanacak" sloganları atıldı.
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