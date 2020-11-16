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  3. 16 Kasım 2020 12:36

Bu metro açılışı ortalığı karıştırdı

Tayland'da metro istasyonu açılışı, ilginç anlara sahne oldu. Açılış töreninde kral ve kraliçe minderlerde otururken, rütbeli askerlerin yerde oturması dikkat çekti.

Bu metro açılışı ortalığı karıştırdı
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Ülkenin Kralı Maha Vajiralongkorn, Kraliçe Suthida ile birlikte uzun süredir devam eden protestoların gölgesinde başkent Bangkok'ta yeni metro istasyonunun açılışına katıldı.

KRAL VE KRALİÇE MİNDERLİ KOLTUKTA OTURDU

Metro içinden objetikflere yansıyan karelerde, Kral ve Kraliçe'nin minderlerin konulduğu koltuklarda seyahat ettiği görüldü.

METRODA KIRMIZI HALI

Metroya kırmızı halı serildiği görülen açılışta, rütbeli askerlerin yerde oturması dikkat çekti.

Kral taraftarları, monarşiye desteklerini yinelemek için toplanırken, demokrasi yanlıları da protestolarını sürdürüyor.

BANGKOK'TA PROTESTO

Demokrasi yanlısı protestocular, Bangkok'ta yürüyüş yaparak ülkenin iktidar yapısını reddettiklerini söyledi.

Protestocular, Açlık Oyunları filminden esinlenerek üç parmak selamıyla ellerini kaldırdı.

Gösteride, "Parlak geleceğimizi çalıyorsunuz", "Demokrasi kazanacak" sloganları atıldı.

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