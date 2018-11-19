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  3. 19 Kasım 2018 16:35

Bu şirkette cinsiyet değiştirmek ücretsiz !

Dünyanın önemli bankalarından biri olan Goldman Sachs, erkek çalışanlarına ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı imkanı sundu.

Bu şirkette cinsiyet değiştirmek ücretsiz !
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Dünya bunu konuşuyor: Dev şirketten erkek çalışanlara ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı
Dünyanın önde gelen bankalarından yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra'daki şubelerinde çalışan erkeklere, "Ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı" imkanı tanıdı. Yetkililer şirket içindeki "Yaşlı erkekler kulübü" atmosferini kırmak için bu kararın alındığını duyurdu.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra’daki şubesinde herkesi şaşkına çevirenbir adım attı. Şirket çalışanların sağlık sigortalarına ücretsiz cinsiyet değiştirme sürecini de dahil etti. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in geniş yer ayırdığı haberde ABD merkezli bankanın şirket içindeki, “Yaşlı erkekler kulübü” atmosferini ortadan kaldırmak için böyle bir karar aldığı vurgulandı.

Londra’daki ofiste çalışanlara hormon tedavisinin ücretsiz yapılacağı ifade ederken, Başkan Yardımcısı Richard Gnodde, “Bunu çalışanlarımızın hepsine sunacağız” dedi. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Telegraph’ta yer alan haberde, kadınların da tüp bebek masraflarının karşılanacağı belirtildi. Goldman Sachs yetkilileri, “Bu sayede kadınların şirkette kalmasını ve kadın istihdamını kuvvetlendirmeyi sağlayacağız. Eğer kurumumuz bünyesindeki görevliler başka ülkede çalışıyorsa onların anne sütlerinin kargo sürecini biz üstleneceğiz” dedi.

Sözcü

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