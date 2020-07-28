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  3. 28 Temmuz 2020 18:20

Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen hayvanlar ölünce Türkiye önlem aldı

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde Meriç Nehri'nden su içen 28 hayvanın öldüğü iddialarından sonra, nehrin Türkiye'ye yakın bölgesine gelen ekipler su numuneleri alarak, incelemeye gönderdi.

Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen hayvanlar ölünce Türkiye önlem aldı
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Bulgaristan'ın Dimitrovgrat yakınlarından geçen Meriç Nehri'nden dün akşam saatlerinde su içen 28 büyükbaş hayvanın zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Hayvanların sahibi Stoyan Gospodinov'un nehirden su içen hayvanların 10 dakika sonra öldüğünü yetkililere bildirmesi üzerine, ülkede Meriç'ten istasyonlara su pompalaması durduruldu.

Haskova Bölge Valisi Stefke Zdravkova, durumu açıklamasının ardından, Edirne'de DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla harekete geçti.

Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numuneler aldı. Numuneler Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek, incelemeye alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, çiftçiler ve nehirde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırdı.

Ekipler, Meriç Nehri'ndeki durumla ilgili takibini sürdürüyor.

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