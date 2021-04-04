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Bulgaristan'da seçimin kazanını belli oldu

Bulgaristan'daki genel seçimi, sandık çıkış anketine göre, Başbakan Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar kazandı.

Bulgaristan’da komünizmin sona ermesinin ardından kayıtlı 6,35 milyon seçmen, ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. 

Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başlayan seçimin galibi belli oldu. 

Bulgaristan'daki genel seçimi, sandık çıkış anketine göre, Başbakan Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar kazandı.

Etiketler bulgaristan seçim seçim sonuçları
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