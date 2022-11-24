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Bulgaristan'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara ilgi

Bulgaristan'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara ilgi
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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Bulgaristan, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alabilir. Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Baykar'ın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Baykar tarafının kendilerine bilgi paylaşımı ve Bulgar şirketleriyle iş birliği olanağı sunduğunu fakat bu proje hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

İnsansız hava aracı piyasasında ABD’nin lider konumda olduğunu kaydeden Stoyanov, projenin henüz piyasa araştırması safhasında olduğunu kaydetti. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre Stoyanov, insansız hava aracı alımının Bulgaristan ordusunun 2026’ya kadar modernizasyonu planı çerçevesinde yapılacağını ve bütçenin muhtemelen 250 ila 500 milyon euro seviyesinde olacağını söyledi.

Etiketler bulgaristan SİHA
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