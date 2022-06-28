  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bulgaristan'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Bulgaristan'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Bulgaristan'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Bulgaristan Başbakanı Kirili Petkov, Rusya Federasyonu’nun Sofya’da görev yapan 70 diplomatını ‘istenmeyen kişi" ilan ederek’ sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin Başbakanı Kirili Petkov, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Pazar günü 70 kapasiteli bir Rus uçağının dolu bir şekilde Moskova seferine çıkmasını bekliyoruz.” dedi. Her biri yabancı menfaatlerin lehine çalışan 70 diplomatı memleketlerine geri yollayacaklarını ifade eden Petkov, “Bu kişilerin büyük bir bölümü başka bilgi toplama servisleri için çalışırken, diplomatik zırhını sadece ‘paravan olarak’ kullanmıştır. Yabancı ülkelerin hükümetlerinin bizim iç işlerimize karışmaya teşebbüste bulunduklarında biz de karşı tavrımızı net koyarız. Tavrımız Rusya halkına karşı bir tutum değildir.” dedi.

İkili ilişkilerdeki gerginlik
Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın başından bu yana Bulgaristan-Rusya ilişkileri donma noktasına gelmişti. Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Osmanlı-Rus savaşının sonu ve Bulgaristan'ın bağımsızlığının 144. yıl dönümünün kutlandığı 3 Mart Ulusal Bayramı'nda, Bulgaristan'ın Osmanlı'dan egemenlik mücadelesini Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa benzetmişti. Ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Mitrofanova’ya istenmeyen kişi ilan edilen bazı diplomatların listesini içeren bir nota takdim etmişti.

İki ülke arasındaki ilişkileri felce uğratması bekleniyor
Rusya Federasyonu’nun Bulgaristan’da güçlü bir lobiye sahip olmasına rağmen, Bulgaristan 2021'den bu yana ülkede “casusluk yaptıkları gerekçesiyle” 10’u aşkın Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Başbakan Kiril Petkov nisanda gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova’da Bulgar diplomatların sayısı 10’un altına düşerken, Moskova’nın Sofya’da en az 114 diplomat bulundurduğunu söylemişti. Bulgar basını Rusya’nın büyükelçiliğindeki diplomat sayısının yarıya indirilmesi öngörülen bu hamlenin sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin felce uğraması beklendiğini öne sürdü.

Etiketler rusya bulgaristan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muğdat Çelik futbolu bıraktı
Dev operasyon! Erol Evcil dahil 250 zanlı gözaltında!
Asgari ücrette en düşük ve en yüksek ek zam oranı belli oldu
Milyonlarca EYT'li ve aileleri için beklenen tarih açıklandı
Dolar, Euro ve altın yeniden kıpır kıpır !
İslam Memiş'ten altın ve dolardaki düşüş sonrası dikkat çeken sözler
Dilipak’tan bomba iddia: ''AK Partililerin yeni kasetleri var''
Yandaş medyadan ''darbe'' iması: ''Sonradan ciyaklamayın!''
Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi... İşte Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri
Haziran ayı enflasyon tahminleri açıklandı: 24 yılın rekoru geliyor!