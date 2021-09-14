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Bunun adı festival değil katliam: Yüzlerce balina ve yunus öldürüldü

Bunun adı festival değil katliam: Yüzlerce balina ve yunus öldürüldü

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Faroe Adaları’nda, festival adı altında bin 428 balina ve yunus öldürüldü.

Faroe Adaları’nda Yerel basında çıkan haberlerde, 1500’lü yıllara dayanan “Grindadrap” adlı yunus ve balina avlama geleneğinde, bu yıl, yerel halk tarafından 1428 canlının katledildiği bildirildi.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen 1428 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

1584 yılından beri süregelen gelenekte, en fazla balina ve yunusun 430 ile 2013 yılında katledildiği kayıtlara geçmişti.

Gelenek, dünya çapında çevreciler tarafından kınanmaya devam ediyor.

Avlanılan deniz canlılarının çoğunluğunun, şişeburunlu yunus ve beyaz başlı yunus olduğu belirtiliyor.

FAROE ADALARI

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan bin 339 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve Danimarka'ya bağlı Faeroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor.

Başkenti Torshavn olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra en önemli geçim kaynağı olarak balıkçılık yapılıyor.

AA

Etiketler Faroe Adaları yunus katliamı balina
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