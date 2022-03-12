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Bunun adı ''işgal'' kıtlığı! Market rafları boş kaldı

Bunun adı ''işgal'' kıtlığı! Market rafları boş kaldı

Rusya'nn 12 haftayı aşkın süredir devam eden işgal harekatı nedeniyle kabusu yaşayan Ukrayna'da marketlerin rafları boşaldı.

Rus işgali altındaki Ukrayna'nın sıcak çatışma noktalarından en uzak yeri olan batıdaki Lviv kenti bile savaşın soğuk yüzünü hissetmeye başladı. Lviv'in tarihi meydanlarında kum torbaları ile barikatlar kuruldu. 22.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Lviv'de market rafları boşalmaya başladı. Market yetkilileri en büyük endişelerinin işgal günlerinin uzaması durumunda temel gıda malzemelerinin azalması olduğunu anlatıyor.

Ukrayna'da savaştan dolayı alkol satışı yapılmıyor. Lviv'deki tren garı ve otogarlarda oluşturulan insani yardım noktalarında eldeki son gıda ve diğer insani yardım melzemeleri seferberlik halinde ülkenin iç bölgelerine gönderiliyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de, Lviv'de toplama, taşıma ve insani yardım malzemelerinin belli noktalara ulaştırılması için halka çağrı yapmıştı.

Ayrıca, kentte araba kullanmak artık çileye dönmüş durumda. Çünkü, Lviv'de yer alan birçok benzincide yakıt kalmamış durumda, bazı benzinliklerde ise araba başı 5 litre benzin veriliyor. Benzin fiyatları brent petrole yapılan zamların dışında gün içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. Arabalarının depolarını doldurabilen vatandaşlar ise kendilerini şanslı olarak görüyor.

Şehirdeki insanların sürekli olarak ziyaret ettiği alışveriş merkezlerindeki çoğu yabancı olmak üzere markalar mağazalarını açmıyor. Sadece giyim üzerine değil, aksesuvar, yeme-içme gibi sektörlerde de dünyaca ünlü markalar savaştan dolayı mağazalarını açmıyor.

Polonya'dan Ukrayna'ya geçtikten sonra yol uzamazsa eğer Lviv ortalama 75-80 km aralığında sürüyor. Bu 80 kilometrelik yolda her mahalle girişinde bir veya iki tane polis ve asker kontrol noktası mevcut. Lviv'in tarihi çeşmeleri, anıtları kum torbaları ve barikatlarla çevrilmiş durumda.

 

Etiketler ukrayna ölüm işgal kıtlık marketler
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