Burçlara göre ''seks oyuncakları'' harcamaları belirlendi

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda hangi burçların seks oyuncaklarına ne kadar harcadıkları belirlendi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bir astrolog ve seks oyuncağı satışı yapan perakendeci, Ocak 2020 ile Aralık 2021 arasındaki satışlarını analiz etti.

Onedio'nun Daily Star'dan aktardığına göre sıralama sondan başa şöyle şekillendi:

12. Akrep Burcu: 9.8 milyon sterlin: Araştırmaya göre Akrepler Ocak 2020 ile Aralık 2021 arasında 9.8 milyon sterlin seks oyuncağı alışverişi yaparak en rutin seks hayatına sahip burç olduğunu gösterdi. Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç ise Koç burcu.

11. Yay Burcu: 9.9 milyon sterlin: Liste yeniliklere açık ve maceracı olarak bilinen Yay burçları ile devam etti. Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç İkizler burcu.

10. Oğlak Burcu: 10.1 milyon sterlin: Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Başak burcu.

9. Kova Burcu: 10.2 milyon sterlin: Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Terazi burcu.

8. Balık Burcu: 10.3 milyon sterlin: Balık burçları da seks oyuncaklarını eğlenceli bulmayanlardan oldu.Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Aslan burcu.

7. Terazi Burcu: 10.3 milyon sterlin: Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Kova burcu.

6. Başak Burcu: 10.6 milyon sterlin: Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Oğlak burcu.

5. Aslan Burcu: 10.7 milyon sterlin: Aslanlar seks oyuncaklarına en çok para yatıran burçlar arasındaydı. Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Balık burcu.

4. Koç Burcu: 10.7 milyon sterlin: Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Akrep burcu.

3. İkizler Burcu: 10.9 milyon sterlin: Cinsel yaşamlarında yeniliklere açık olan İkizler burçları da ilk sıralardaydı. Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Yay burcu.

2. Boğa Burcu: 11 milyon sterlin: Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Yengeç burcu.

1. Yengeç Burcu: 11.2 milyon sterlin: Yengeç burçları 11.2 milyon sterlin harcayarak listenin ilk sırasına yerleştiler. Cinsel olarak en uyumlu oldukları burç Boğa burcu.

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