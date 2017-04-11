Büşra Pekin hayranlarını şaşırtacak

5 bin nüfuslu bir beldenin ülkeye dönüşüp Amerika ile savaşa girmesini konu alan ‘Kolonya Cumhuriyeti’nde, ülke başkanı Peker Mengen’in (Çağlar Çorumlu) eşi 'Mualla' karakterine hayat veren Büşra Pekin, izleyicileri ters köşeye yatıracak. Başkanın yüzüne bakmadığı karısı Mualla, filmin ilerleyen dakikalarında bambaşka bir görüntüye bürünüyor.

Büşra Pekin, BKM yapımı ‘Kolonya Cumhuriyeti’ filmindeki sürpriz rolü için kilo verip saçlarının rengini sarıya boyattı.

Ünlü oyuncu, "İnsanlar bendeki değişimi merak ediyor ve soruyorlardı. Bu filmdeki rolüm için kilo verdim. Saçlarımın rengini de rolüm için değiştirdim” dedi.

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin’in paylaştığı, oyuncu kadrosunda Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut’un yer aldığı, 'Güldür Güldür' yazar ekibinin senaryosunu yazdığı, aynı ekipten Murat Kepez’in ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği ‘Kolonya Cumhuriyeti’ filmi 21 Nisan’da vizyona girecek.





