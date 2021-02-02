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  3. 02 Şubat 2021 08:04

Büyük ikramiye 6. kez aynı kişiye çıktı

ABD'de büyük ikramiye 6. kez Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'a çıktı. Moss, kazandığı parayı kızının eğitimi için harcayacağını açıkladı.

Büyük ikramiye 6. kez aynı kişiye çıktı
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ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık (1 milyon 795 bin TL) piyangoyu 6. kez kazandı. Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de ABD piyango tarihinin üçüncü en büyük ikramiyesi olduğunu açıklanan 'Mega Millions' piyangosunun 1 milyar 50 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Michigan'da satılan bilete isabet ederek, tek kişiye çıkmış, Mega Millions sözcüsü Carole Bober Gentry, bunun kurum tarihindeki en büyük ikinci ikramiye ve ABD piyango tarihinin üçüncü en büyük ikramiyesi olduğunu açıklamıştı.
 
 
 

ABD , Bilet , Büyük ikramiye , Idaho
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