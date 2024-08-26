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Buz mağarasında facia: Ölü ve yaralılar var

Buz mağarasında facia: Ölü ve yaralılar var
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İzlanda'nın güneyinde bulunan Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağaranın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu.

İzlanda'da buz mağarasının çökmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi kayboldu. Yerel polisten yapılan açıklamada, 25 kişilik turist grubunun Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağarayı ziyareti esnasında çökme meydana geldiği, 4 turistin düşen buz parçalarından etkilendiği bildirildi.

Olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, iki kişinin ağır yaralandığı, bir kişinin durumunun ise stabil olduğu belirtildi. Açıklamada, iki kişinin kayıp olduğu, gece saatlerinde ara verilen buz mağarasındaki arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edileceği kaydedildi.

Yerel medya, İzlanda'nın gözde turistik mekanlarından Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağarayı ziyaret eden turistlerin rehber eşliğinde bölgede bulunduğunu ve çökme sırasında birçoğunun mağaranın dışında olduğunu bildirdi.

Bu arada çökmenin volkanik patlamayla ilgili olmadığı vurgulandı.

AA

Etiketler Breidamerkurjökull Breidamerkurjökull buzulu izlanda buz mağarası
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