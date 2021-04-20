Çad Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad ordusu yetkilileri, Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, cephe hattında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Orta Afrika’da ülkesi Çad’ın Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno (68) cephe hattında yaralanarak hayatını kaybetti. Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Başkan İdriss Debi Itno hayatını kaybetti. Debi’nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı” denildi. 1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan’da yapılan seçimlerde 6’ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32’lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu.Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.