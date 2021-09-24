Çakal Carlos'a 3. kez müebbet hapis

Çakal Carlos' lakabıyla tanınan ve 1970'lerden itibaren birçok saldırının sorumlusu olan Venezuelalı Illich Ramirez Sanchez açtığı temyiz davasını kaybetti. Fransız yargısı Sanchez'i üçüncü kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Fransız yargısı Venezuelalı Çakal Carlos'a üçüncü kez müebbet cezası verdi. Asıl adıyla Illich Ramirez Sanchez, 1974 yılında Paris'te bir AVM'ye el bombalı saldırı düzenlemiş, iki kişi ölmüştü.

Paris Savculuğı, 1974 yılında 2 kişinin ölümüne ve 34 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırısından dolayı Sanchez'in bir müebbet hapis cezası daha almasını onayladı. Saldırı bir alışveriş merkezi olan Drugstore Publicis'e atılan el bombası atılarak düzenlenmişti. Öte yandan Carlos, dünyanın çeşitli yerlerindeki faaliyetlerin dolayı bir dönem dünyanın en çok aranan suçluları listesindeydi. 1970'te Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne katılan Çakal Carlos, 1994'te Sudan'da yakalanana kadar kaçabilmişti.

TOPLAM ÜÇ MÜEBBET CEZASI

Venezuelalı, 1974’teki bombalı saldırı nedeniyle 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bununla birlikte Carlos, takibindeki yıl 2'si polis 3 kişiyi öldürmekten ve 1980'lerin başında Paris ve Marsilya kentlerinde 11 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı 4 bombalı saldırı düzenlemişti. Tüm bunlarla birlikte toplamda üç onaylanmış müebbet hapis cezası bulunuyor.