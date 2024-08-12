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Çaldığı helikopterle lüks otelin çatısına düştü

Çaldığı helikopterle lüks otelin çatısına düştü
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Avustralya'da uçuş izni olmadan helikopteri havalandıran pilot, otelin çatısına düştü. Pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde çalıntı olduğu belirtilen helikopterin otelin çatısına düşmesi sonucu pilotun öldüğü bildirildi. ABC News'ün haberine göre, helikopterin sahibi Nautilus Aviation şirketi, helikopterin çalıntı olduğunu ve izinsiz uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Queensland polisinden yetkili Shane Holmes, basına yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki pilotun öldüğünü duyurdu. AA'nın aktardığına göre, pilotun helikopteri çaldığını ve uçuş izni almadığını aktaran Holmes, helikopterin Queensland'deki DoubleTree Hilton Otel'in çatısına düştüğünü, 400'e yakın kişinin otelden tahliye edildiğini söyledi.

Holmes, helikopterin pervanelerinden ikisinin koptuğunu ve pilotun kimliğinin henüz belirlenemediğini kaydederek, olay hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Etiketler pilot helikopter otelin çatısına düştü
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