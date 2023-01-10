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Canlı yayında bir anda fenalaştı... Kendimi pek iyi hissetmiyorum

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Kanada’da bir televizyon kanalının haber bülteninde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

CTV Television Network, Edmonton için çalışan gazeteci Jessica Robb, canlı yayın sırasında sunucu Nahreman Issa ile konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Gözleri kapanmaya başlayan ve ayakta durmakta zorluk yaşadığı için titremeye başlayan muhabir, “Üzgünüm Nahreman, şu anda kendimi pek iyi hissetmiyorum ve bayılmak üzereyim” dedi. O anlarda muhabirle kurulan canlı yayın kesildi ve stüdyoda seyircilerini karşılayan Issa, Robb'un yalnız olmadığına ve sağlık desteğine sahip olduğuna dair güvence verdi.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİLER

Muhabirlerinin sağlık durumunu merak edenlere yönelik olarak bir açıklama yapan kanal sosyal medya paylaşımında, “Jessica Robb kendisini daha iyi hissediyor ve şimdi dinleniyor. Sağlığını soran herkese teşekkür ederiz” notunu ekledi.

 

Etiketler kanada televizyon
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