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Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı!

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararını protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı.

Taliban, üniversitelerdeki iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa ederek, katıldığı televizyon programında kadınların eğitim hakkını savunmak için diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal'ı tutukladı.

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararı protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı.

Afganistan'da Taliban yönetiminin, geçen yıl 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim yeri yok. Ablam ve annem eğitim alamıyorsa ben bu eğitimi kabul edemem" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler canlı yayın diploma diplomasını yırttı afganistan taliban
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