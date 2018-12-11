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  3. 11 Aralık 2018 12:05

Canlı yayında hamile eşe dayak ! Çığlıkları tüyleri diken diken etti

Avustralyalı Twitch yayıncısı hamile eşine şiddet uyguladığı görüntüler canlı yayında tüm dünyaya yayınlandı.

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Avustralyalı Twitch yayıncısı MrDeadMoth'un canlı yayın yaptığı sırada hamile eşine şiddet uyguladı. Yayın sırasında koltuğundan kalkan ve eşine şiddet uygulayan MrDeadMoth görüntülerin yayılması sonucunda tutuklandı.

Yayıncı Fortnite oynarken Twitch platfromu üzerinden yaptığı yayın sırasında kendisini yemek için çağıran karısını en başta normal bir şekilde reddediyor. Eşinin yemek konusunda ısrarcı olması üzerine yayını kapatmak istemeyip ve yemeğe gitmemesi üzerine eşiyle tartışmaya başlıyor ve karısını üzerine yürüyor. Kamera açısının dışında yaşanan olayda, MrDeadMoth'un hamile karısının ve 2 yaşındaki çocuklarının çığlıkları canlı yayına yansıyor. Oldukça korkutucu olan bu durumun ardından yayılan görüntüler neticesinde yayıncı tutuklandı ve MrDeadMoth Twitch hesabı askıya alındı.

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