Canlı yayında muhabire taciz! Pantolonunu indirip...

Avustralya'nın en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Melbourne Kupası öncesi canlı yayın yapan bir muhabir, iki seyircinin taciziyle şoke oldu. Bir kadın taraftar kulağını yalayarak, bir erkek taraftar ise kameraya doğru pantolonunu indirerek muhabir Lee Steele'yi taciz etti.

Canlı yayında sunum yapan muhabir Lee Steele, bir kadın seyircinin arkasından sessizce gelerek kulaklarını yalamasıyla tacize uğradı. Bu olayın şokunu atlatamayan Steele yayına devam ettiği sırada, bu kez de bir erkek seyircinin kameraya doğru pantolonunu indirmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Olay Avustralya'da sosyal medyanın gündemine oturdu.