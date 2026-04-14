  Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak''

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerinin ardından tansiyon zirve yaptı. ABD’li gazeteci Curt Mills, İsrail’in Türkiye'ye savaş açabileceğini, olası bir çatışma senaryosunda ABD'den askeri ve lojistik yardım talep edebileceğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küstah ifadeleri dış basında da yankı buldu. ABD'li gazeteci Curt Mills katıldığı canlı yayında İsrail'in Türkiye'ye savaş açabileceğini iddia etti. 

Curt Mills, katıldığı canlı yayında İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin Suriye ve Lübnan’ı da kapsayan geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirtti. Mills, İsrail’in Türkiye gibi bölgesel bir güçle doğrudan karşı karşıya gelmesi durumunda askeri ve lojistik açıdan zorlanabileceğini savundu. Gazeteci, "İsrail, Türkiye’ye karşı savaşmak için ABD’den yardım talep edebilir" değerlendirmesinde bulunarak, Tel Aviv’in Washington’ın desteğine ihtiyaç duyacağını iddia etti.

Mills’e göre, İsrail’in olası bir destek talebi ABD’yi tarihinin en zor kararlarından biriyle baş başa bırakabilir. Bir yanda stratejik ortağı İsrail, diğer yanda ise NATO’nun en büyük ordularından birine sahip olan müttefiki Türkiye... Gazeteci, bu durumun sadece bölgeyi değil, küresel ittifakları da derinden sarsabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'den Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamaİsrail'den Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamaDünya

 

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti!