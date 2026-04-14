Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küstah ifadeleri dış basında da yankı buldu. ABD'li gazeteci Curt Mills katıldığı canlı yayında İsrail'in Türkiye'ye savaş açabileceğini iddia etti.

Curt Mills, katıldığı canlı yayında İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin Suriye ve Lübnan’ı da kapsayan geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirtti. Mills, İsrail’in Türkiye gibi bölgesel bir güçle doğrudan karşı karşıya gelmesi durumunda askeri ve lojistik açıdan zorlanabileceğini savundu. Gazeteci, "İsrail, Türkiye’ye karşı savaşmak için ABD’den yardım talep edebilir" değerlendirmesinde bulunarak, Tel Aviv’in Washington’ın desteğine ihtiyaç duyacağını iddia etti.

Mills’e göre, İsrail’in olası bir destek talebi ABD’yi tarihinin en zor kararlarından biriyle baş başa bırakabilir. Bir yanda stratejik ortağı İsrail, diğer yanda ise NATO’nun en büyük ordularından birine sahip olan müttefiki Türkiye... Gazeteci, bu durumun sadece bölgeyi değil, küresel ittifakları da derinden sarsabileceği uyarısında bulundu.