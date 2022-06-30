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Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti

Malezya'da yaşlı bir sürücü, çarparak ölümüne yol açtığı bir motosiklet sürücüsünün cansız bedeni aracının üstündeyken yoluna devam ederken görüntülendi.

Malezya'da yaşlı bir sürücü, bir kavşakta çarptığı bir motosikletçinin arabasının çatısında bir motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle görüntülendi.

Yaşlı kadını görenler gözlerine inanamazken yaşlı kadın, motosikletlinin cesediyle yola devam ettiğini insanlar onu durdurunca anladı.

İnternette viral hale gelen rahatsız edici görüntülerde, yaşlı vatandaşın ilgili görgü tanıkları tarafından yakalanmadan önce çatısındaki adamla yaklaşık 2 kilometre seyahat ettiğini fark ettiği görüldü.

Bir polis sözcüsü yerel basına, sürücünün kavşakta duramadığını ve motosikletçinin aracın yan tarafına çarpmasına neden olduğunu söyledi. Kuala Selangor polis şefi Ramli Kasa, kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün arabanın çatısına savrulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Motosikletçinin cesedi otopsi yapılmak üzere yakındaki bir hastaneye götürüldü ve diyabet, böbrek sorunları ve yüksek tansiyon gibi çeşitli ciddi tıbbi rahatsızlıkları olduğu bildirilen yaşlı kadın, belindeki hafif yaralanmalardan dolayı tedavi edildi.

Aile üyeleri, genç adamın kaza esnasında erkek kardeşi ve bazı arkadaşlarıyla birlikte motosiklet sürdüğünü açıkladı. Genç sürücünün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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